Как я наконец отдохнула в отпуске с ребенком (это возможно!)

Как я наконец отдохнула

в отпуске с ребенком

Отдых в городе роз, поездка в Италию на велосипеде, аквапарк в Хорватии и питание по плану — о своем самом необычном отдыхе с ребенком рассказывает мама пятилетнего мальчика Мария Петрова

Начало

Сначала наступила весна. И мы стали думать, куда поехать на летний отдых: Турция, Греция, Кипр, Болгария? Я читала описания пляжей и отелей и понимала, что программы «все включено» добром не кончатся: шведский стол, пирожные без ограничений, отсутствие мужа, который не сможет поехать с нами в этот отпуск, — и к концу отдыха я привезу домой три-четыре лишних килограмма. И хорошо, если так. Но ребенку нужно море. Не обсуждается. Поэтому мы продолжили искать до тех пор, пока не наткнулись на идеальный по описанию тур в Словению.

Что обещали

Во-первых, фитнес для меня: зарядку, пробежки, велосипедные прогулки и спа. Во-вторых, правильное трехразовое питание под присмотром тренера (тут я согласно закивала головой: да-да, спасибо, на отдыхе абсолютно теряю волю). А еще поездку в Италию, экскурсию в известняковую пещеру и день в аквапарке, а также целый день в Альпах. Красоты горы Вогель.

Но главное — море на расстоянии вытянутой руки, бассейн с подогревом для малышей, оздоровительную детскую программу с массажами и ингаляциями, детские мастер-классы, рисование и конкурсы. А еще мы почитали про экологию и природу Словении — и купили тур.

Как это было в реальности

Таких, как я, энтузиастов набралась целая группа. Мамы и папы с детьми от двух до 10 лет и с совсем малышами; мамы, путешествующие с детьми самостоятельно; и даже 2 бабушки, которым на отдыхе тоже предстояло заниматься физкультурой и крутить педали. Всех встретили в аэропорту Порторож и на минивэне с автокреслами привезли в отель Life Class 4*.

Про отель

До отъезда я не то чтобы волновалась по поводу отеля, но всегда же есть вероятность, что что-то пойдет не так. Поэтому расслабилась я только после заселения в номер. Придраться оказалось не к чему: большая кровать с ортопедическим матрасом, отдельное детское место для сна, очень приятная косметика в ванной комнате и халаты для СПА, несколько видов подушек (можно выбрать под себя), много места, воздуха и света. И бонусом вид из окна на море.

Уже потом, когда мы познакомились и разговорились с остальными членами группы, выяснилось, что и семейные номера не хуже: две больших кровати в номере, а при необходимости можно попросить принести детский манеж или кроватку. Все были удивлены тому, что в четырехзвездочном отеле все устроено на пять звезд.

Про еду Очень вкусно. На этом можно бы и остановиться, но я расскажу подробнее: на завтрак всегда есть несколько видов каш, сыры с черничным джемом, йогурты, свежий хлеб и масло, омлеты, глазуньи и фрукты. Удивил выбор свежевыжатых соков: морковный и свекольный. Впрочем, некоторым детям они просто нравились, а я пила, повторяя себе «ты все делаешь правильно!».

Выбор большой и за неделю отдыха мой ребенок ни разу не ушел с завтрака голодным. Взрослым, кстати, действительно давали рекомендации, что есть, а от чего убрать уже занесенную руку. Но каким-то непостижимым образом ни у кого не возникло чувства, что тебя на отдыхе заставляют отказаться от того, что ты хочешь или любишь.

Отдельно скажу о молочных продуктах: в Словении есть правило — не возить молоко, творог и йогурты дальше 5 километров от места производства. Этому правилу следуют все поставщики, поэтому каждое утро я была уверена в том, что сын ест все свежее. Приятное чувство: хорошая мать, кормлю ребенка правильно.

Ужины тоже были в отеле: мясо, рыба, морепродукты — все местное и экологически чистое, плюс гарниры на выбор: от зеленой спаржи до макарон.

А вот обеды приходились на время экскурсии, но были организованы очень удачно: сначала всем участниками группы выдавали опросники с пожеланиями по питанию, а затем на основании этих опросов заказывали еду в ресторане в городе. И когда группа приезжала на место, никто уже не ждал свою еду: все приносили сразу же.

Для родителей, чьи дети в этот день ездили вместе со всеми, это было настоящим спасением. Мне кажется, половина путешественников отказывается от поездок с маленькими детьми до тех пор, пока они станут старше, как раз из-за истерик в кафе и ресторанах в ожидании еды после прогулки.

Экскурсии

На велосипедных прогулках вообще все было довольно продуманно. Детей или усаживали в специальные велотележки (еще одна спортивная нагрузка маме) или выдавали им свой велосипед и предлагали ехать весь путь самостоятельно. Но какой бы ни был план, организаторы всегда делали остановку на отдых с 14 до 16 часов, которая позволяла восполнить силы и продолжать двигаться дальше.

В этом, конечно, главное отличие от общих автобусных экскурсий в отелях с системой «все включено»: отдых, рассчитанный на семьи с маленькими детьми, учитывает эти моменты: автокресла в машинах, тихий час во время экскурсий, детское меню. И главное — никому не нужно дополнительно объяснять, что это нужно: все понимают.

Оказалось, что с детьми можно съездить на велосипеде в Италию (я бы никогда в жизни не решилась на это одна); забраться в Шкоцьянскую пещеру — уникальный природный памятник (включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО ), съездить в соседнюю Хорватию, чтобы поплескаться в аквапарке (в конце концов, детям тоже хочется визжать, брызгаться и веселиться) — ну и вообще, проводить лето не на территории отеля, выбраться из которого можно только в автобусный тур.

В Словении уникальная экология и природа, о которой мы мало знаем, но которая стоит того, чтобы отправиться смотреть ее лично и показывать детям.

Забавные и полезные факты о поездке

● Порторож в переводе с итальянского значит «город роз»: розы здесь растут везде и в большом количестве, их запах можно чувствовать в воздухе. Как только гид сообщает эту информацию, все немедленно начинают ощущать, как пахнет розами, особенно дети.

● Папы в этой поездке занимаются физкультурой ничуть не меньше, чем мамы и дети, а зачастую и более охотно. Задача привести себя в форму становится семейным делом. Все очень проникаются.

● Всем велопутешественникам выдают каски (для безопасности) и розовые майки с надписью Adria (для поддержания командного духа). Впрочем, к концу поездки участники и так становятся командой, готовой правильно отдыхать и добиваться поставленных результатов.

● А еще в этой поездке есть возможность провести целый день в Альпах.

В результате у нас получился очень хороший семейный отдых, о котором я рассказываю с большим удовольствием. И обязательно на следующий год постараюсь организовать все так, чтобы поехать всей семьей.

Заказать такой тур можно в компании Adria Fit Camp.

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