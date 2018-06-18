Изостудия «Мастер-класс» приглашает на выставку

Художественная выставка изостудии «Мастер-класс» проходит в центре досуга и спорта «СОЦ-ИН». Об этом сообщается на сайте учреждения.

Ученики студии — ребята в возрасте от 9 лет, выбрали интересующее их направление (рисунок, живопись, скульптура) и нарисовали уникальные картины. «Дети должны жить в мире красоты, сказки, творчества. У нас учатся рисовать все, кто хочет, независимо от того, есть у ребенка задатки или нет. И у всех детей, кто хочет научиться рисовать — это получается замечательно. Дети учатся друг у друга», — рассказала руководитель студии.