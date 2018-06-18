Детские сады в России оказались переполнены

К неутешительным выводам пришли специалисты Московского городского педагогического университета, которые проводили исследование по заказу Рособрнадзора . Учёных цитирует "РИА Новости" . Согласно результатам их работы, слишком большое количество учащихся в группах дошкольных образовательных учреждений остаётся критической проблемой в России. Оказалось, что в 34% групп записано более 30 детей, при этом в 3% — более 40, а в некоторых случаях количество малышей в одной группе достигает даже 50-55 человек. Кроме того, спальни зачастую переполнены, детские кроватки стоят слишком близко, их едва ли удаётся вместить даже вплотную, — в результате у детей нет минимально необходимого личного пространства и возможности расслабиться, не говоря уже о различных инфекциях, которые получают по-настоящему благодатную почву для распространения. В результате, из детей, которые числятся в детских садах, присутствует в садике около 65% — остальные либо массово болеют, либо родители просто не хотят приводить их в детский сад по собственным причинам.

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