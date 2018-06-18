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Патриотические песни спели в детских садах Кузьминок
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Патриотические песни спели в детских садах Кузьминок 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
На днях воспитанники детских садов при школе № 641 имени Сергея Есенина, отметили День России праздничным мероприятием.
— На празднике, организованном в его честь, дети прочитали стихи о Родине, спели патриотические песни. Но вдруг появились разбойники и украли главный символ этого праздника и страны — российский флаг! Тогда ребята во главе с педагогами отправились в путешествие, чтобы вернуть его. Доблестно преодолев все нелегкие испытания, они смогли сделать это и тем самым спасли праздник, — отметил представитель учреждения. (вт)
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