Обвиненные в насилии над детьми воспитатели заявили о клевете

Бывшие сотрудники Лазурненской коррекционной школы-интерната (Челябинская область), которых обвинили в сексуальном насилии над воспитанниками, обратились в полицию с коллективным иском о клевете, сообщает Ura.ru.

По данным издания, причастность воспитателей к преступлениям против половой неприкосновенности детей, в которых их обвинили приемные родители, не подтвердилась. Уполномоченная по правам ребенка в регионе Ирина Буторина уточнила, что сотрудники прошли «все проверки, в том числе на полиграфе».

Доследственная проверка продлится до середины июля.

Ранее приемные семьи пожаловались на давление со стороны следствия и переехали в Краснодарский край. Все началось после того, как они решили отвезти детей на каникулы на юг: следователь потребовал пройти повторную судебно-медицинскую экспертизу в Москве, хотя, судя по результатам первого исследования, дети не лгали о насилии. После этого родителями заинтересовались социальные службы.

В феврале семеро усыновленных мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет рассказали своим приемным родителям, что их насиловали в детском доме под Челябинском. По обвинению в педофилии был арестован 51-летний местный житель: ему вменили 11 эпизодов. Сам интернат был закрыт, официальной причиной назвали ограничение подачи воды в учреждение. Сотрудники интерната прошли проверку на полиграфе и остались на своих должностях.