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Сорок подростков трудоустроены в рамках первой смены лагерей труда и отдыха в Реутове
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Сорок подростков трудоустроены в рамках первой смены лагерей труда и отдыха в Реутове 

360tv.ru 2 часа назад
Сорок подростков приступили к работе в рамках первой смены молодежных лагерей труда и отдыха в Реутове, сообщил в понедельник глава города Станислав Каторов.
«С помощью данного проекта Подростково-молодежный центр Реутова совместно с Центром занятости населения трудоустраивает подростков от 14 до 17 лет на летний период. Все три смены уже укомплектованы — в каждой из них примут участие по 40 человек. В связи с большим количеством желающих каждый подросток имеет право на занятость только в течение одного месяца», — рассказал Каторов.
Он пояснил, что рабочий день участников трудовой смены проходит с 9.00 до 13.00. Работают ребята в муниципальных учреждениях города: детских садах, библиотеках, ФОКе. Они занимаются уборкой помещений, высадкой цветов, подстриганием травы, мытьем окон, помогают в офисной работе, обучаются делопроизводству или трудятся в качестве аниматоров — проводят по четвергам в городском парке мастер-классы для детей.
После рабочей смены подростков ожидают бесплатный обед и двухчасовая досуговая программа с посещением тренажерного зала, бассейна, кино, антикафе, различных мастер-классов, например, в ближайшее время школьники посетят музей НПО машиностроения и реутовское телевидение.
При поддержке губернатора Московской области в регионе работает программа «Предпринимательство Подмосковья». В ее рамках реализуется подпрограмма «Содействие занятости населения», на которую, по данным правительства Подмосковья, только за первый квартал 2018 года было выделено более 1 миллиона 346 тысяч рублей.
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