Госавтоинспекторы Ямала провели профилактическую акцию «#ПристегнисьРоссия»

Сотрудники Госавтоинспекции Ямала провели в Тарко-Сале профилактическую акцию «#ПристегнисьРоссия» с воспитанниками одного из детских садов города. Автоинспекторы рассказали малышам о правилах поведения на дорогах, а также объяснили, насколько важно пристегиваться ремнями безопасности.

На встрече были и родители дошколят. Беседуя с ними, сотрудники полиции акцентировали внимание на необходимость обязательного использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в автомобиле.