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Госавтоинспекторы Ямала провели профилактическую акцию «#ПристегнисьРоссия»
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Госавтоинспекторы Ямала провели профилактическую акцию «#ПристегнисьРоссия» 

Noyabrsk24.ru 2 часа назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Сотрудники Госавтоинспекции Ямала провели в Тарко-Сале профилактическую акцию «#ПристегнисьРоссия» с воспитанниками одного из детских садов города. Автоинспекторы рассказали малышам о правилах поведения на дорогах, а также объяснили, насколько важно пристегиваться ремнями безопасности.
На встрече были и родители дошколят. Беседуя с ними, сотрудники полиции акцентировали внимание на необходимость обязательного использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в автомобиле.
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