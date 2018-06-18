Различать птичьи голоса научилась измайловская детвора

Школьники побывали на экскурсии «Жил был лес».

Специалисты Государственного природоохранного бюджетного учреждения «Мосприрода» на минувшей неделе провели для ребят, отдыхающих в городском лагере «Московская смена» при Центре социальной помощи семьи и детям «Измайлово», экскурсию по Измайловскому лесопарку.

Мальчишки и девчонки узнали о том, какие деревья растут в парке, какими травами богата лесопарковая зона, луга и опушки, какими лесными жителями населен парк. Юные жители района Измайлово также прислушивались к лесным звукам, а специалисты «Мосприроды» научили москвичей различать птичье многоголосие.

Школьники из городского лагеря уже уверенно по окончании экскурсии узнавали многих птиц, и, вернувшись домой, поспешили поделиться своими новыми знаниями с родителями и друзьями.