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Различать птичьи голоса научилась измайловская детвора
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Различать птичьи голоса научилась измайловская детвора 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Школьники побывали на экскурсии «Жил был лес».
Специалисты Государственного природоохранного бюджетного учреждения «Мосприрода» на минувшей неделе провели для ребят, отдыхающих в городском лагере «Московская смена» при Центре социальной помощи семьи и детям «Измайлово», экскурсию по Измайловскому лесопарку.
Мальчишки и девчонки узнали о том, какие деревья растут в парке, какими травами богата лесопарковая зона, луга и опушки, какими лесными жителями населен парк. Юные жители района Измайлово также прислушивались к лесным звукам, а специалисты «Мосприроды» научили москвичей различать птичье многоголосие.
Школьники из городского лагеря уже уверенно по окончании экскурсии узнавали многих птиц, и, вернувшись домой, поспешили поделиться своими новыми знаниями с родителями и друзьями.
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