В Гагаринском районе была проведена встреча с вице-президентом Паралимпийского комитета России 

8 июня 2018 года состоялась встреча и.о. директора ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России профессора Фисенко Андрея Петровича и Первого заместителя директора Киргизова Игоря Витальевича с вице-президентом Паралимпийского комитета России Цариком Анатолием Владимировичем.
В ходе этой встречи Анатолий Владимирович ознакомился с уникальными возможностями нашего Центра в обеспечении комплексного медико-психологического сопровождения детей с ограниченными возможностями и подготовки их к участию в Паралимпийском движении.
По итогам проведенного мероприятия намечен план дальнейшего сотрудничества ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России и Паралимпийского комитета РФ.