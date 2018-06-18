В Гагаринском районе была проведена встреча с вице-президентом Паралимпийского комитета России

В ходе этой встречи Анатолий Владимирович ознакомился с уникальными возможностями нашего Центра в обеспечении комплексного медико-психологического сопровождения детей с ограниченными возможностями и подготовки их к участию в Паралимпийском движении.

По итогам проведенного мероприятия намечен план дальнейшего сотрудничества ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России и Паралимпийского комитета РФ.