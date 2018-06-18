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В Гагаринском районе была проведена встреча с вице-президентом Паралимпийского комитета России
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В Гагаринском районе была проведена встреча с вице-президентом Паралимпийского комитета России 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
8 июня 2018 года состоялась встреча и.о. директора ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России профессора Фисенко Андрея Петровича и Первого заместителя директора Киргизова Игоря Витальевича с вице-президентом Паралимпийского комитета России Цариком Анатолием Владимировичем.
В ходе этой встречи Анатолий Владимирович ознакомился с уникальными возможностями нашего Центра в обеспечении комплексного медико-психологического сопровождения детей с ограниченными возможностями и подготовки их к участию в Паралимпийском движении.
По итогам проведенного мероприятия намечен план дальнейшего сотрудничества ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России и Паралимпийского комитета РФ.
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