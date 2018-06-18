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Одному из детей, пострадавших в иркутском ТРЦ, предстоит операция
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Одному из детей, пострадавших в иркутском ТРЦ, предстоит операция 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ИРКУТСК, 18 июн — РИА Новости. Одному из четверых детей, госпитализированных в ожоговый центр Иркутска из-за воспламенения газа на шоу в ТРЦ, в ближайшие дни будет сделана операция, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Ранее сообщалось, что первого июня в Иркутске восемь детей были госпитализированы с ожогами, которые они получили во время шоу в научно-развлекательном центре «Гравитация» ТРЦ «Комсомолл». Во время представления воспламеняющийся газ попал на газовую горелку и вспыхнул. В результате дети, сидящие в первом ряду, получили ожоги. В настоящее время четверо из них продолжают оставаться в ожоговом центре.
"Одному ребенку в ближайшие дни будет сделана операция, которая позволит ускорить процесс восстановления кожи. Пока все четверо детей остаются в ожоговом центре", — сообщил собеседник агентства.
Он также добавил, что из дневного стационара, где проходили курс лечения два ребенка, пострадавшие выписаны.
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