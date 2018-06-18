В сказочной викторине приняли участие богородские школьники

На литературном мероприятии в районной библиотеке №74 побывали воспитанники городского лагеря «Московская смена».

«Литературная лаборатория», которая работает в городском летнем лагере в школе №1349, провела свое занятие в библиотеке №74, посвященное дню рождения великого русского поэта.

Уже у входа дети знакомились с выставкой книг, посвященной другу всех детей Александру Сергеевичу Пушкину, А в помещении библиотеки дети не только вспомнили его биографию, но сами многое о нем рассказали. Школьники стали участниками конкурса на лучшее чтение стихов и в викторине по сказкам великого поэта, причем на многие вопросы юные жители Богородского отвечали хором.

Ребята после увлекательного путешествия по сказкам Пушкина поблагодарили хозяев и довольные пошли назад в школу, при этом прихватив с собой по книге и пообещав вернуться для нового и увлекательного диалога.