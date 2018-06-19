Ещё
Сотрудники центра соцобслуживания рассказали членам Совета ветеранов Отрадного о «Московском долголетии»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

Сотрудники центра соцобслуживания рассказали членам Совета ветеранов Отрадного о «Московском долголетии» 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
В рамках реализации пилотного проекта Мэра Москвы Сергея Собянина «Московское долголетие» сотрудники филиала «Отрадное» территориального центра социального обслуживания «Бабушкинский» провели разъяснительную работу о проекте среди председателей первичных организаций Совета ветеранов и инвалидов района Отрадное. Об этом сообщили в администрации учреждения.
-В рамках встречи сотрудники нашего филиала раздавали присутствующим информационный материал, рассказывали о различных кружках, которые работают в Отрадном и отвечали на вопросы, — отметили в администрации учреждения.
Напомним, что записаться для участия в проекте «Московское долголетие» и найти себе занятие по душе можно по адресу: улица Римского-Корсакова, 6, либо по телефону 8 (499) 903-10-20. (ип)
Управа района Отрадное: последние новости
21 июня в СВАО беплатно покажут киноленту итальянского режиссера СВАО в выходные станет точкой притяжения сыроваров со всей страны Директоров ГБУ «Жилищник» собрали на совещание в префектуре СВАО
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?21
Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»9
Убита своим сыном: трагедия Александры Завьяловой5
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:33
Агутин раскрыл тайну дочери
Концерты
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
06:25
Смешные ошибки неподготовленных актёров
Кино
10:20
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Кино
12:56
Звезды, которым неслыханно повезло
Кино
07:29
Каких актрис облачили в золото и бриллианты
Кино
02:59
Расставание с супругой свело артиста в могилу
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение