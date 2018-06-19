Сотрудники центра соцобслуживания рассказали членам Совета ветеранов Отрадного о «Московском долголетии»

В рамках реализации пилотного проекта Мэра Москвы Сергея Собянина «Московское долголетие» сотрудники филиала «Отрадное» территориального центра социального обслуживания «Бабушкинский» провели разъяснительную работу о проекте среди председателей первичных организаций Совета ветеранов и инвалидов района Отрадное. Об этом сообщили в администрации учреждения.

-В рамках встречи сотрудники нашего филиала раздавали присутствующим информационный материал, рассказывали о различных кружках, которые работают в Отрадном и отвечали на вопросы, — отметили в администрации учреждения.

Напомним, что записаться для участия в проекте «Московское долголетие» и найти себе занятие по душе можно по адресу: улица Римского-Корсакова, 6, либо по телефону 8 (499) 903-10-20. (ип)