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Главный детский психиатр Москвы сообщила о росте числа случаев игровой зависимости среди дошкольников
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Главный детский психиатр Москвы сообщила о росте числа случаев игровой зависимости среди дошкольников 

Агентство «Москва» 29 минут назад
В Москве растет количество детей дошкольного и младшего школьного возраста, которые страдают зависимостью от видео— и компьютерных игр. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила главный внештатный детский психиатр столичного департамента здравоохранения, руководитель отдела клинической психиатрии детского и подросткового возраста Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. Сербского Минздрава России Анна Портнова, комментируя решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о включении игромании в перечень болезней и расстройств.
«Диагноз такой ставится, и растет количество детей и подростков, которые обращаются к психиатрам с этой патологией, в том числе и детей младшего возраста, даже дошкольного. По обращениям, наверное, каждый второй ребенок, которого ко мне приводят по той или иной причине, может быть отнесен к группе зависимых от компьютера. Это связано с тем, что родители не следят, как дети проводят свободное время, либо даже способствуют тому, чтобы ребенок больше времени проводил за видеоиграми, поскольку в это время ребенок не мешает, не требует к себе внимания», — пояснила А. Портнова.
По ее мнению, не стоит вовсе разрешать детям дошкольного и младшего школьного возраста пользоваться электронными гаджетами.
«На мой взгляд, детям дошкольного возраста вообще не нужно давать в руки никаких гаджетов, в начальной школе тоже нет необходимости ребенку заниматься с ними. Программа обучения в школе не требует сидения на сайтах и поиска информации, а если это нужно, то лучше это делать родителям вместе с ребенком и ему помогать», — подчеркнула А. Портнова.
Всемирная организация здравоохранения 18 июня впервые опубликовала в электронном виде 11-е издание Международной классификации болезней, куда вошло более 55 тыс. заболеваний, травм и расстройств, включая видео— и цифровую игроманию.
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