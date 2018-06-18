Главный детский психиатр Москвы сообщила о росте числа случаев игровой зависимости среди дошкольников

«Диагноз такой ставится, и растет количество детей и подростков, которые обращаются к психиатрам с этой патологией, в том числе и детей младшего возраста, даже дошкольного. По обращениям, наверное, каждый второй ребенок, которого ко мне приводят по той или иной причине, может быть отнесен к группе зависимых от компьютера. Это связано с тем, что родители не следят, как дети проводят свободное время, либо даже способствуют тому, чтобы ребенок больше времени проводил за видеоиграми, поскольку в это время ребенок не мешает, не требует к себе внимания», — пояснила А. Портнова.

По ее мнению, не стоит вовсе разрешать детям дошкольного и младшего школьного возраста пользоваться электронными гаджетами.

«На мой взгляд, детям дошкольного возраста вообще не нужно давать в руки никаких гаджетов, в начальной школе тоже нет необходимости ребенку заниматься с ними. Программа обучения в школе не требует сидения на сайтах и поиска информации, а если это нужно, то лучше это делать родителям вместе с ребенком и ему помогать», — подчеркнула А. Портнова.

Всемирная организация здравоохранения 18 июня впервые опубликовала в электронном виде 11-е издание Международной классификации болезней, куда вошло более 55 тыс. заболеваний, травм и расстройств, включая видео— и цифровую игроманию.