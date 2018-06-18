Бесплатные мастер-классы для детей проходят в Перовском парке

Открытые уроки и занятия от КЦ «Интеграция» будут продолжаться в течение всего июня.

Три бесплатных студии для маленьких детей: бисероплетение, роспись по керамике и студию раннего развития для самых маленьких предлагает новогиреевцам КЦ «Интеграция». Занятия в рамках московской городской культурной программы «Лето в городе» проходят в Перовском парке.

Студия творческого развития «Волшебная бусинка» проводит мастер-классы по бисероплетению на проволоке. Руководитель Г. А. Пантелеева.

Занятия предназначены для детей от четырех лет и проходят по вторникам и четвергам, с 11.00 до 12.00 часов. Уроки проходят в беседке на детской площадке справа от главной сцены парка.

Студия керамики «Глиняная игрушка» приглашает детей старше четырех лет на уроки росписи по керамике. Руководитель Г. А. Алёшина..

Занятия проходят по вторникам и четвергам с 15.30 до 16.30, также в беседке на детской площадке справа от главной сцены парка.

Студия раннего развития для малышей от одного года проведет занятия 16-го, 20-го и 27-го июня с 11.00 — 12:00 часов на Деревянной сцене парка. Руководитель — М. А. Беликова.

Телефон для справок: +7 (495) 309-53-42.

Фото — Перовский ПКиО.