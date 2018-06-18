Награждены победители грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!»

В Железногорске состоялось награждение победителей грантового конкурса компании «Металлоинвест» «Сделаем вместе!».

Всего на конкурс, поощряющий гражданскую инициативу в развитии города, было подано 43 заявки. Это проекты в области местного самоуправления, городской среды и экологии, культуры и народных традиций, образования, научно-культурного и технического творчества, спорта и здорового образа жизни, помощи социально незащищённым слоям населения, а также патриотического и духовного воспитания. 16 из них поддержаны компанией «Металлоинвест», 3 — частным предпринимателем Андреем Сунсиным.

Для проведения экспертизы проектов и составления рейтингового списка были привлечены эксперты городского и федерального уровня.

На церемонии награждения участники конкурса поблагодарили компанию «Металлоинвест» за такую важную программу в жизни города и поддержку общественно-значимых инициатив.

«Благодаря вашему конкурсу, вашему вниманию мы, наконец-то, можем каждой маме особенного ребенка сказать: «Ты не одна!». Каждому такому ребёнку сказать: «Мы вместе с тобой», — сказала Татьяна Верютина, представляющая Железногорское общество инвалидов. — Мы очень много всего задумали и надеемся это осуществить. Спасибо вам!»

«Наш проект объединит несколько поколений: бабушек и дедушек, воевавших за мир, родителей и детей, — рассказал руководитель проекта «Зарница: связь поколений» Владимир Чернышёв . — У проекта очень важные задачи: и укрепление семейных традиций, и историческое просвещение молодежи, и активный спорт, и военно-патриотическое воспитание. Поддержка компании позволит все это воплотить в жизнь города».

Победителями грантового конкурса в Железногорске признаны проекты:

От инициативных граждан: «Перемен требуют наши глаза», «Школа хороших манер „Этикетус“, „Мир старшего поколения“, „Зарница: связь поколений“, „Взгляд в будущее“, „Наставник 3D“, „МОСТиК“ (Мир, объединяющий самобытность, традиции и культуру), „Библиотека как центр помощи и поддержки детям с ОВЗ“.

От юридических лиц: „Нескучный сквер“ (Центральная библиотечная система), „Спортивный парк „Шаг к спорту“ (каток „Юбилейный“), „Дети должны быть вместе“ (Городской методический центр), „Учебно-экологическая тропа „Зеленая лаборатория“ (школа №4), „Подводная экология“ (ВСК „БУ-ДО“), „Мы в ответе за тех, кого приручили“ (Общественная организация по защите бездомных животных), „У нас спорт интереснее“ (СШОР Единоборств), „Раскрасим мир волшебными красками“ (школа №6), „Нарисуем мечту вместе!“ (Железногорский художественный техникум), „Ты не один“ (Автономная НКО „Мы вместе“), „Отцы — молодцы! (Федерация гиревого спорта „Скала“).

Все перечисленные проекты будут реализованы в Железногорске в течение 2018 года.