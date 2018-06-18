Ещё
Определены победители конкурса программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

Определены победители конкурса программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок» 

АиФ 27 минут назад
Фото: АиФ
В Железногорске состоялась защита конкурсных проектов в рамках программы компании «Металлоинвест» «Здоровый ребенок». Всего на суд комиссии грантового конкурса было представлено 23 проекта, победителями признано 19.
В этом году уклон большинство детских садов уделили внимание интеллектуальному развитию дошкольников. Так, некоторые представленные проекты основаны на современной системе дошкольного образования STEM, объединяющей естественные науки, инженерию и математику. Интерес к этим дисциплинам и азы знаний у ребят педагоги планируют развивать через игры, в том числе, конструирование.
«Мы исследовали познавательные и психические процессы детей, интеллектуальное здоровье, пришли к выводу, что необходимо взять методику STEM-образования, — рассказала Татьяна Рыжова, заместитель заведующей МДОУ №3. — Поддержка Металлоинвеста поможет нам приобрести необходимые пособия для развития у детей памяти, мышления через игры-головоломки, работу с конструкторами и выполнение творческих заданий».
В детском саду №24 свои усилия объединили педагог-психолог и инструктор по плаванию, благодаря чему возник проект «Умняшки-дельфиняшки». Играть и одновременно учиться дети будут в бассейне.
«Когда дети находятся в воде, происходит релаксация, расслабление. И в такой непринужденной атмосфере дети легче усваивают знания, любую информацию. А информацию мы будем выводить для них через мультимедийную установку, — пояснила Ирина Чернова, заместитель заведующей МДОУ № 24. — Вообще программа «Здоровый ребенок» стимулирует нас в выборе новых методик и технологий для результативной работы с детьми».
Программа «Здоровый ребенок», реализуемая в городах присутствия Металлоинвеста, доказала и продолжает доказывать важность социальных инвестиций Компании. Вкладывая средства в дополнительное образование педагогов, психологов и логопедов, Компания формирует эффективную систему поддержки подрастающего поколения.
«Проекты качественные, сильные и нацеленные на конкретный результат, на будущее, на востребованность наших детей», — подвела итог конкурсному отбору Марина Рассадина, руководитель проектов департамента социальной политики УК «Металлоинвест».
В рамках конкурса-2018 поддержку получат следующие проекты:
В номинации «Марафон здоровья»: «Приоритет» (Развитие интеллектуальных способностей старших дошкольников средствами STEM-образования) — МДОУ №3, «Лаборатория конструирования» — МДОУ №4, «Волшебные дары» — МДОУ №5, «Юный конструктор» — МДОУ №10, «ТехноМир для дошкольников» — МДОУ №5, «Как устроен мир» (STEM-образование для детей дошкольного возраста) — МДОУ №15, «Я играю и учусь» — МДОУ №16, «Лесная школа шахмат» — МДОУ №18, «Цифровая лаборатория „Наураша“ — МДОУ №19, „PRO-Модуль: пространство, развитие, образование“ — МДОУ №20, „ТИКО — ключ к успеху“ — МДОУ №22, „Умняшки-дельфиняшки“ — МДОУ №24, „Играя — развивайся“ — МДОУ №30, „Как стать чемпионом“ — МДОУ №31, „Изобретатель“ — МДОУ №32. В номинации „Раздвигая границы“: „Гармония“ — МДОУ №8, „Делаем мост“ — МДОУ №14. В номинации „Будь здоров“ — „Здоровым быть здорово“ (горбольница №1), „Школа будущих родителей“ (НКО „Ответственное родительство“).
АиФ: последние новости
Двухлетний мальчик выпал из окна на левом берегу Воронежа Металлоинвест наградил губкинских победителей конкурса «Здоровый ребёнок» Воронежцев приглашают на концерт исполнителя шансона Виктора Петлюры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»4
Как актеры изображают оргазм19
Что случилось со звездой экрана Ольгой Бган28
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
06:25
Смешные ошибки неподготовленных актёров
Кино
10:20
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Кино
12:56
Звезды, которым неслыханно повезло
Кино
07:29
Каких актрис облачили в золото и бриллианты
Кино
02:59
Расставание с супругой свело артиста в могилу
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение