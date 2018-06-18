Определены победители конкурса программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок»

В Железногорске состоялась защита конкурсных проектов в рамках программы компании «Металлоинвест» «Здоровый ребенок». Всего на суд комиссии грантового конкурса было представлено 23 проекта, победителями признано 19.

В этом году уклон большинство детских садов уделили внимание интеллектуальному развитию дошкольников. Так, некоторые представленные проекты основаны на современной системе дошкольного образования STEM, объединяющей естественные науки, инженерию и математику. Интерес к этим дисциплинам и азы знаний у ребят педагоги планируют развивать через игры, в том числе, конструирование.

«Мы исследовали познавательные и психические процессы детей, интеллектуальное здоровье, пришли к выводу, что необходимо взять методику STEM-образования, — рассказала Татьяна Рыжова, заместитель заведующей МДОУ №3. — Поддержка Металлоинвеста поможет нам приобрести необходимые пособия для развития у детей памяти, мышления через игры-головоломки, работу с конструкторами и выполнение творческих заданий».

В детском саду №24 свои усилия объединили педагог-психолог и инструктор по плаванию, благодаря чему возник проект «Умняшки-дельфиняшки». Играть и одновременно учиться дети будут в бассейне.

«Когда дети находятся в воде, происходит релаксация, расслабление. И в такой непринужденной атмосфере дети легче усваивают знания, любую информацию. А информацию мы будем выводить для них через мультимедийную установку, — пояснила Ирина Чернова , заместитель заведующей МДОУ № 24. — Вообще программа «Здоровый ребенок» стимулирует нас в выборе новых методик и технологий для результативной работы с детьми».

Программа «Здоровый ребенок», реализуемая в городах присутствия Металлоинвеста, доказала и продолжает доказывать важность социальных инвестиций Компании. Вкладывая средства в дополнительное образование педагогов, психологов и логопедов, Компания формирует эффективную систему поддержки подрастающего поколения.

«Проекты качественные, сильные и нацеленные на конкретный результат, на будущее, на востребованность наших детей», — подвела итог конкурсному отбору Марина Рассадина, руководитель проектов департамента социальной политики УК «Металлоинвест».

В рамках конкурса-2018 поддержку получат следующие проекты:

В номинации «Марафон здоровья»: «Приоритет» (Развитие интеллектуальных способностей старших дошкольников средствами STEM-образования) — МДОУ №3, «Лаборатория конструирования» — МДОУ №4, «Волшебные дары» — МДОУ №5, «Юный конструктор» — МДОУ №10, «ТехноМир для дошкольников» — МДОУ №5, «Как устроен мир» (STEM-образование для детей дошкольного возраста) — МДОУ №15, «Я играю и учусь» — МДОУ №16, «Лесная школа шахмат» — МДОУ №18, «Цифровая лаборатория „Наураша“ — МДОУ №19, „PRO-Модуль: пространство, развитие, образование“ — МДОУ №20, „ТИКО — ключ к успеху“ — МДОУ №22, „Умняшки-дельфиняшки“ — МДОУ №24, „Играя — развивайся“ — МДОУ №30, „Как стать чемпионом“ — МДОУ №31, „Изобретатель“ — МДОУ №32. В номинации „Раздвигая границы“: „Гармония“ — МДОУ №8, „Делаем мост“ — МДОУ №14. В номинации „Будь здоров“ — „Здоровым быть здорово“ (горбольница №1), „Школа будущих родителей“ (НКО „Ответственное родительство“).