Слет детских морских команд пройдет на Горьковском море

фото mcnnov.comСлет детских морских команд пройдет на Горьковском море19 июня 140 ребят из школ Нижнего Новгорода отправятся в лагерь «Олимпийские надежды» на берег Горьковского моря, где пройдет профильная смена «Нижегородский юнга». Старт смене даст командор «Нижегородского Морского Клуба», директор «Нижегородского детского речного пароходства» Владимир Дьяков

«Нижегородский Морской Клуб» и «Нижегородское детское речное пароходство» при поддержке Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области реализуют проект по патриотическому воспитанию и профессиональной ориентации детей Нижнего Новгорода«Городской межшкольный слет детских морских команд».

В течение учебного года в образовательных учреждениях города создаются детские морские команды из учащихся 6-9 классов, проводится обучение ребят морскому делу, а летом в рамках профильной смены «Нижегородский юнга» проходит слёт детских морских команд.

В рамках слета будут проводиться интеллектуальные викторины на знание истории флота, соревнования по стрельбе, семафорной азбуке, бегу, гребле на ялах, мастер-классы, роботизированные игры на воде. Для ребят открыты новые кружки и секции: «Кают-компания», где юные участники будут учиться петь, творческая мастерская «Остров сокровищ» и секция «Морские узлы».

По результатам городского слета детских морских команд состоится награждение победителей дипломами, кубками и призами. Команды, занявшие призовые места, награждаются правом участия в слете юных моряков в международных детских центрах «Артек», «Океан» и городе-герое Севастополь.