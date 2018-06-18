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Слет детских морских команд пройдет на Горьковском море
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Слет детских морских команд пройдет на Горьковском море 

Нижегородская правда 21 минуту назад
Фото: Нижегородская правда
фото mcnnov.comСлет детских морских команд пройдет на Горьковском море19 июня 140 ребят из школ Нижнего Новгорода отправятся в лагерь «Олимпийские надежды» на берег Горьковского моря, где пройдет профильная смена «Нижегородский юнга». Старт смене даст командор «Нижегородского Морского Клуба», директор «Нижегородского детского речного пароходства» Владимир Дьяков.
«Нижегородский Морской Клуб» и «Нижегородское детское речное пароходство» при поддержке Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области реализуют проект по патриотическому воспитанию и профессиональной ориентации детей Нижнего Новгорода«Городской межшкольный слет детских морских команд».
В течение учебного года в образовательных учреждениях города создаются детские морские команды из учащихся 6-9 классов, проводится обучение ребят морскому делу, а летом в рамках профильной смены «Нижегородский юнга» проходит слёт детских морских команд.
В рамках слета будут проводиться интеллектуальные викторины на знание истории флота, соревнования по стрельбе, семафорной азбуке, бегу, гребле на ялах, мастер-классы, роботизированные игры на воде. Для ребят открыты новые кружки и секции: «Кают-компания», где юные участники будут учиться петь, творческая мастерская «Остров сокровищ» и секция «Морские узлы».
По результатам городского слета детских морских команд состоится награждение победителей дипломами, кубками и призами. Команды, занявшие призовые места, награждаются правом участия в слете юных моряков в международных детских центрах «Артек», «Океан» и городе-герое Севастополь.
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