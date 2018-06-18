Ещё
Детям из Кузьминок напомнили правила поведения и безопасности на железной дороге
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

Детям из Кузьминок напомнили правила поведения и безопасности на железной дороге 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
В актовом зале школы № 825 состоялась встреча участников детского лагеря с сотрудником ПДН. Такая информация размещена на сайте образовательного учреждения.
«Ольга Александровна, используя видеоролики в своей беседе, рассказала детям правила поведения и безопасности на железной дороге. После обеда отряды готовились к очередному конкурсу «Инсценировка песни про Москву». Затем ребят ждали спортивные игры на свежем воздухе и интересный мультфильм «Добрыня Никитич и Тугарин змей». В конце дня на улице дети раскрашивали картинки с персонажами просмотренного мультфильма», — говорится в сообщении.
В конце дня семейным командам, которые участвовали в спортивном празднике «Мама, папа я, спортивная семья!», вручили почетные грамоты. (вт)
Управа района Кузьминки: последние новости
Патриотические песни спели в детских садах Кузьминок Юные жители Кузьминок побывали на языковой экскурсии в историческом музее Пушкинский день устроили в одном из детских садов Кузьминок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Как актеры изображают оргазм19
Что случилось со звездой экрана Ольгой Бган28
Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»4
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
06:25
Смешные ошибки неподготовленных актёров
Кино
10:20
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Кино
12:56
Звезды, которым неслыханно повезло
Кино
07:29
Каких актрис облачили в золото и бриллианты
Кино
02:59
Расставание с супругой свело артиста в могилу
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение