Детям из Кузьминок напомнили правила поведения и безопасности на железной дороге

В актовом зале школы № 825 состоялась встреча участников детского лагеря с сотрудником ПДН. Такая информация размещена на сайте образовательного учреждения.

«Ольга Александровна, используя видеоролики в своей беседе, рассказала детям правила поведения и безопасности на железной дороге. После обеда отряды готовились к очередному конкурсу «Инсценировка песни про Москву». Затем ребят ждали спортивные игры на свежем воздухе и интересный мультфильм «Добрыня Никитич и Тугарин змей». В конце дня на улице дети раскрашивали картинки с персонажами просмотренного мультфильма», — говорится в сообщении.

В конце дня семейным командам, которые участвовали в спортивном празднике «Мама, папа я, спортивная семья!», вручили почетные грамоты. (вт)