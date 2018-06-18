Более 900 подростков будут работать на каникулах в КЧР

Более 900 старшеклассников и студентов Карачаево-Черкесии пойдут работать летом-2018, сообщил ТАСС

Подростки 14-18 лет будут работать в поисковом отряде «Поиск» и Центре военно-патриотического воспитания молодежи Черкесска. Некоторые ребята помогут воспитателям в детских садах, санаториях и лагерях, другие получат ценный опыт, благоустраивая школьные территории и поддерживая в чистоте местные памятники.

В управлении службы занятости КЧР сообщили, что на трудоустройство подростков потратят 2,8 миллионов рублей.

По данным службы занятости, год назад им удалось найти летнюю подработку в поисковых и патриотических отрядах примерно 900 подросткам.