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Более 900 подростков будут работать на каникулах в КЧР
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Более 900 подростков будут работать на каникулах в КЧР 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Более 900 старшеклассников и студентов Карачаево-Черкесии пойдут работать летом-2018, сообщил ТАСС.
Подростки 14-18 лет будут работать в поисковом отряде «Поиск» и Центре военно-патриотического воспитания молодежи Черкесска. Некоторые ребята помогут воспитателям в детских садах, санаториях и лагерях, другие получат ценный опыт, благоустраивая школьные территории и поддерживая в чистоте местные памятники.
В управлении службы занятости КЧР сообщили, что на трудоустройство подростков потратят 2,8 миллионов рублей.
По данным службы занятости, год назад им удалось найти летнюю подработку в поисковых и патриотических отрядах примерно 900 подросткам.
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