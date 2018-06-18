Ещё
В Московской области полицейские провели в детском лагере акцию «Здоровые каникулы»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

В Московской области полицейские провели в детском лагере акцию «Здоровые каникулы» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу провели акцию «Здоровые каникулы» для детей из школьного лагеря в п. Новая Ольховка. Цель акции — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, правовое информирование ребят и пропаганда здорового образа жизни. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили юным участникам дорожного движения правила дорожного движения, меры безопасного поведения на летних каникулах. Дети были очень активны, задавали полицейским интересующие их вопросы. Сотрудники полиции вручили школьникам световозвращающие элементы и подарили футбольный мяч, ракетки для бадминтона, а после этого предложили пройти на спортивную площадку и поиграть в спортивные игры. Данная акция зарядила участников хорошим настроением, обогатила необходимыми знаниями. По словам педагогов, детям очень понравилось мероприятие, об этом свидетельствовали их радостные лица.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Вологодской области сотрудники полиции посетили летний детский лагерь В Армянске полицейские в короткие сроки нашли пропавшего мальчика В Рузе полицейские и общественники провели для детей акцию «Каникулы с Общественным советом»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Как актеры изображают оргазм19
Что случилось со звездой экрана Ольгой Бган28
Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»4
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
06:25
Смешные ошибки неподготовленных актёров
Кино
10:20
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Кино
12:56
Звезды, которым неслыханно повезло
Кино
07:29
Каких актрис облачили в золото и бриллианты
Кино
02:59
Расставание с супругой свело артиста в могилу
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение