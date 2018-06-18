В Московской области полицейские провели в детском лагере акцию «Здоровые каникулы» 

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу провели акцию «Здоровые каникулы» для детей из школьного лагеря в п. Новая Ольховка. Цель акции — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, правовое информирование ребят и пропаганда здорового образа жизни. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили юным участникам дорожного движения правила дорожного движения, меры безопасного поведения на летних каникулах. Дети были очень активны, задавали полицейским интересующие их вопросы. Сотрудники полиции вручили школьникам световозвращающие элементы и подарили футбольный мяч, ракетки для бадминтона, а после этого предложили пройти на спортивную площадку и поиграть в спортивные игры. Данная акция зарядила участников хорошим настроением, обогатила необходимыми знаниями. По словам педагогов, детям очень понравилось мероприятие, об этом свидетельствовали их радостные лица.