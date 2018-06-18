Ещё
На территории Дворца творчества «Хорошево» провели летнюю велотренировку
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

На территории Дворца творчества «Хорошево» провели летнюю велотренировку 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Студия фитнес-аэробики «Энергия» Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево» провела летнюю велотренировку.
— Участникам сначала объяснили правила дорожного движения, а потом они все вместе отправились на велопробег по территории Дворца творчества, — сообщили в пресс-службе ДТДМ «Хорошево».
Напомним, студия аэробики «Энергия» была основана на базе Дворца творчества в 2005 году. Основное направление — фитнес-аэробика для детей и подростков. Занятия проходят под руководством педагога Аурики Липовской. (мо)
Управа района Хорошево-Мневники: последние новости
Для детей из Хорошево-Мневников организуют бесплатные занятия в кинологическом клубе На территории Дворца творчества «Хорошево» проходят бесплатные фитнес-тренировки Культурный центр «Феникс» организует развлекательную программу для детей из Хорошево-Мневников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Как актеры изображают оргазм19
Что случилось со звездой экрана Ольгой Бган28
Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»4
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
06:25
Смешные ошибки неподготовленных актёров
Кино
10:20
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Кино
12:56
Звезды, которым неслыханно повезло
Кино
07:29
Каких актрис облачили в золото и бриллианты
Кино
02:59
Расставание с супругой свело артиста в могилу
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение