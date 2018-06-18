На территории Дворца творчества «Хорошево» провели летнюю велотренировку

Студия фитнес-аэробики «Энергия» Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево» провела летнюю велотренировку.

— Участникам сначала объяснили правила дорожного движения, а потом они все вместе отправились на велопробег по территории Дворца творчества, — сообщили в пресс-службе ДТДМ «Хорошево».

Напомним, студия аэробики «Энергия» была основана на базе Дворца творчества в 2005 году. Основное направление — фитнес-аэробика для детей и подростков. Занятия проходят под руководством педагога Аурики Липовской. (мо)