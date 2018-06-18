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Главный психиатр Москвы рассказала о росте количества зависимых от видеоигр дошкольников
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Главный психиатр Москвы рассказала о росте количества зависимых от видеоигр дошкольников 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Количество дошкольников и учеников младших классов, страдающих зависимостью от видео— и компьютерных игр, растет в столице, сообщила внештатный детский психиатр столичного департамента здравоохранения, руководитель отдела клинической психиатрии детского и подросткового возраста Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Анна Портнова.
Она прокомментировала решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о включении игромании в перечень болезней и расстройств. По ее словам, специалисты в РФ уже ставят такой диагноз, а число детей и подростков, которые приходят за помощью с этой проблемой, растет.
"По обращениям, наверное, каждый второй ребенок, которого ко мне приводят по той или иной причине, может быть отнесен к группе зависимых от компьютера. Это связано с тем, что родители не следят, как дети проводят свободное время, либо даже способствуют тому, чтобы ребенок больше времени проводил за видеоиграми, поскольку в это время ребенок не мешает, не требует к себе внимания", — цитирует Портнову Агентство «Москва».
Детский психиатр полагает, что детям дошкольного и младшего школьного возраста не следует разрешать пользоваться гаджетами. В них нет необходимости при занятиях в младших классах, если какую-то информацию по программе все же нужно найти, то родителям следует помочь ребенку, заявила Портнова.
Ранее Всемирная организация здравоохранения внесла в 11-е издание Международной классификации болезней видео и цифровую игроманию. Всего в перечень вошло более 55 тысяч различных заболеваний.
ВОЗ относит к страдающим от игровой зависимости тех людей, которые проводят в игре большую часть времени, ставя ее на первое место среди других жизненных приоритетов.
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