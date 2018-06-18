Для детей из Хорошево-Мневников организуют бесплатные занятия в кинологическом клубе

С 4 по 15 июля в кинологическом клубе Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево» организуют бесплатные занятия. Приглашаются дети от 8 до 17 лет.

Занятия на бюджетной основе будут проходить с понедельника по среду с 11.00 до 13.00, в четверг и пятницу с 11.00 до 14.00.

— Дети познакомятся с азбукой безопасности при работе с животными, получат практические навыки дрессировки, познакомятся с основами зоопсихологии, — рассказали в пресс-службе Дворца творчества.

Более подробная информация по телефонам: 8 (499) 192-91-72, 8 (905) 736-76-90. Адрес Дворца творчества «Хорошево»: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 1. (мо)