В Адыгее медработники присоединились к акции «Научи ребенка ПДД»

В канун Дня медицинского работника госавтоинспекторы встретились с врачами республиканской детской клинической больницы и рассказали им о проводимой Всероссийской акции, об основах безопасного поведения детей в дорожной среде.

«К сожалению, врачам нередко приходится сталкиваться с травмами, полученными детьми в результате дорожно-транспортных происшествий. Медики знают насколько тяжелой бывает реабилитация. Выражая свою обеспокоенность последствиями ДТП, врачи призвали участников движения к взаимовежливому отношению друг к другу», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.

Они также обратились к взрослым с призывом быть предельно внимательными при появлении детей вблизи проезжей части. Главное не проявлять равнодушие в ситуациях, когда детям угрожает опасность.

Автоинспекторы призвали врачей стать положительным примером для детей в соблюдении дорожных правил.

В поддержку акции и для повышения безопасности детей на дорогах медицинские работники сделали фотографию с хештегом #НаучиРебенкаПДД и поообещали разместить ее в социальных сетях.