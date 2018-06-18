Капитан Помогайкин побывал в Казанском районе Тюменской области

Детей из лагеря дневного пребывания «Созвездие» Новоселезневской школы посетил главный герой детского сайта Тюменской полиции Капитан Помогайкин. На данном мероприятии присутствовало около 50 мальчишек и девчонок от 10 до 13 лет. Ребятам представилась возможность лично пообщаться с Капитаном Помогайкиным и его коллегами из пресс-службы УМВД России по Тюменской области.

На вопрос, а знают ли школьники о детском сайте, ребята отвечали по-разному: кто-то часто посещает ресурс и заочно знаком с Капитаном Помогайкиным, а кто-то еще не был на сайте. Полицейские рассказали о том, что полезного здесь могут подчерпнуть ребята и что нового узнать для себя. Ребятам задавали вопросы о том, как необходимо вести себя в летний период времени, чтобы с ними не случилась беда. Воспитанники лагеря отвечали, поднимая руки, видимо, не отвыкнув от школьных правил. Ребята порадовали гостей знанием правил поведения пешеходов, велосипедистов на дороге, как действовать, если ты оказался один в лесу, либо на водоеме, а также дома. Полицейские напомнили присутствующим о трех главных постулатах безопасного пользования Интернетом.

Приезду гостей взрослые и дети искренне радовались, они с удовольствием делали селфи, задавали вопросы, рассказывали о своей малой родине. Школьники, узнав о страничке Капитана Помогайкина в социальной сети «ВК», поблагодарили гостей за предоставленную возможность общения с детским полицейским в сети.

В конце мероприятия каждый ребенок получил от гостей памятки «Безопасный Интернет» и «Безопасное селфи».