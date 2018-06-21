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День профилактики и спорта провели вологодские полицейские для детей, отдыхающих в оздоровительном комплексе
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День профилактики и спорта провели вологодские полицейские для детей, отдыхающих в оздоровительном комплексе 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 16 минут назад
Утро в оздоровительном лагере «Изумруд» началось с «Зарядки со стражем порядка». Комплекс упражнений подготовила и провела начальник отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Вологодскому району подполковник полиции Наталия Ваганова.
После разминки сотрудники полиции провели для детей интерактивные занятия по правилам личной безопасности. Мальчишки и девчонки узнали, как правильно вести себя вблизи водоемов и лесной зоны. Дети вместе с инспекторами ПДН и ДПС смоделировали различные ситуации, которые могут возникнуть в лагере, во время прогулки или дома. Разобрали возможные варианты действий подростков в случаях обращения к ним незнакомцев и напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения.
В дальнейшем детям представилась возможность узнать тонкости работы эксперта. Мальчишки и девчонки увидели, как полицейские изучают условное место происшествия и находят следы, оставленные подозреваемыми. Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, провели для воспитанников детского лагеря мастер–класс по изготовлению светоотражающих элементов.
Завершением спортивно-профилактического дня стал товарищеский матч между полицейскими и сборной лагеря «Изумруд». Со счетом 6:3 победили сотрудники органов внутренних дел. Однако это не явилось предметом для расстройства подростков, ведь заряд позитивной энергии получили все участники мероприятия.
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