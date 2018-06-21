День профилактики и спорта провели вологодские полицейские для детей, отдыхающих в оздоровительном комплексе

Утро в оздоровительном лагере «Изумруд» началось с «Зарядки со стражем порядка». Комплекс упражнений подготовила и провела начальник отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Вологодскому району подполковник полиции Наталия Ваганова.

После разминки сотрудники полиции провели для детей интерактивные занятия по правилам личной безопасности. Мальчишки и девчонки узнали, как правильно вести себя вблизи водоемов и лесной зоны. Дети вместе с инспекторами ПДН и ДПС смоделировали различные ситуации, которые могут возникнуть в лагере, во время прогулки или дома. Разобрали возможные варианты действий подростков в случаях обращения к ним незнакомцев и напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

В дальнейшем детям представилась возможность узнать тонкости работы эксперта. Мальчишки и девчонки увидели, как полицейские изучают условное место происшествия и находят следы, оставленные подозреваемыми. Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, провели для воспитанников детского лагеря мастер–класс по изготовлению светоотражающих элементов.