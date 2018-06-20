В Вологодской области полицейские рассказали воспитанникам детского лагеря, как безопасно провести каникулы 

В Вологодском районе в рамках акции «Безопасные каникулы — 2018» сотрудники полиции посетили детский лагерь с дневным пребыванием на базе Гончаровской средней школы. Участковые уполномоченные и сотрудники ДПС подготовили для мальчишек и девчонок увлекательную программу из ряда игр и конкурсов, посвященных различным темам. Первая часть занятий была посвящена личной безопасности несовершеннолетних. Участковый уполномоченный полиции Майского сельского поселения Владимир Мясников при беседе с детьми смоделировал различные опасные ситуации, которые могут подстерегать детей в повседневной жизни. Особенно активно школьники обсуждали правила поведения в общественных местах и общения с незнакомыми людьми. Полицейский рассказал ребятам об уловках, которые могут использовать злоумышленники, и мерах противодействия подобным ухищрениям.
Продолжились занятия проведением квеста, организованного сотрудниками ГИБДД. Ребята с интересом выполняли задания по фигурному вождению велосипеда; оказанию первой помощи пострадавшим, а также значению дорожных знаков. По итогам игры самыми лучшими водителями велосипедов стали Полина Белозерова и Михаил Козлов. В завершении мероприятия дети вместе с полицейскими подготовили видеообращение к участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ПДД.