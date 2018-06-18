В Вологодской области в рамках акции «Безопасные каникулы — 2018» полицейские проводят занятия с воспитанниками детских оздоровительных лагерей

В рамках акции «Безопасные каникулы — 2018» сотрудники МО МВД России «Грязовецкий» пригласили воспитанников оздоровительного лагеря на экскурсию в местный отдел полиции. Ребятам представилась уникальная возможность ознакомиться с некоторыми особенностями службы сотрудников органов внутренних дел и узнать, как проходит инструктаж нарядов перед заступлением на службу. Заместитель начальника отдела по охране общественного порядка майор полиции Владимир Чашников рассказал детям о правилах безопасного поведения при игре на улицах, а также вблизи водоёмов. Также полицейские повторили с детьми простые правила, соблюдение которых позволит обезопасить себя от преступников в Интернете и самим не стать распространителем запрещенной информации.

В завершение встречи во дворе отдела полиции воспитанники лагеря посмотрели работу кинолога и служебной собаки в различных ситуациях. Сотрудники органов внутренних дел смоделировали ситуации, когда условный преступник пытается скрыться от полицейского, либо же напасть на него. Особенное впечатление ребятам доставило умение служебной собаки по запаху определять, кому из детей принадлежит оставленный предмет одежды. Школьники с удовольствием прятались от четвероного помощника полицейского, но каждый раз служебная собака безошибочно находила владельца оставленного ботинка или кроссовка.