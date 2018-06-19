Номинал сертификата на допобразование для детей в Удмуртии составит до 14 тыс. рублей

Номинал детского сертификата на получение дополнительного образования в Удмуртии составит 9 — 14 тыс. руб. Точная цифра будет установлена каждым муниципалитетом по-разному, пишет Udm-info.ru со ссылкой на Минобразования Удмуртии.

«Важно понимать, что это не «живые» деньги, и родители не смогут подержать их в руках. Но ими можно будет «голосовать» за ту или иную программу», — пояснила руководитель регионального модельного центра дополнительного образования детей Римма Бякова.

Издание отмечает, что в Удмуртии с 2018 по 2020 год происходит переход к персонифицированной системе дополнительного образования детей. Сертификат допобразования — это официальное подтверждение возможности ребенка обучаться в кружках и секциях за счет средств государства.