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Спортивный праздник для детей проведут в Ховрине 19 июня
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Спортивный праздник для детей проведут в Ховрине 19 июня 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Мероприятие «Здравствуй, солнечное лето!» пройдет 19 июня на спортивной площадке во дворе на Зеленоградской улице. Как уточнили организаторы в Доме творчества «Ховрино», на спортивный праздник приглашают детей и подростков района.
— Мы подготовили подвижные игры и спортивные эстафеты. Ждем малышей и детей постарше, интересное занятие найдется каждому. В движении — жизнь! Лето должно быть активным и позитивным! — уточнили в Доме творчества.
Желающих принять участие в спортивном празднике будут ждать на площадке по адресу: ул. Зеленоградская, д. 17. Начало в 15.00. Участие бесплатное, предварительной записи не требуется. (вт)
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