Спортивный праздник для детей проведут в Ховрине 19 июня

Мероприятие «Здравствуй, солнечное лето!» пройдет 19 июня на спортивной площадке во дворе на Зеленоградской улице. Как уточнили организаторы в Доме творчества «Ховрино», на спортивный праздник приглашают детей и подростков района.

— Мы подготовили подвижные игры и спортивные эстафеты. Ждем малышей и детей постарше, интересное занятие найдется каждому. В движении — жизнь! Лето должно быть активным и позитивным! — уточнили в Доме творчества.

Желающих принять участие в спортивном празднике будут ждать на площадке по адресу: ул. Зеленоградская, д. 17. Начало в 15.00. Участие бесплатное, предварительной записи не требуется. (вт)