День России отметили в детском саду на Золоторожской набережной

В корпусе дошкольного образования «Золотой ключик» школы № 1228 района Лефортово 13 июня прошел познавательный и интересный досуг, посвященный Дню России. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Дети пели песни о Родине, о мире, вспомнили пословицы и поговорке о своей стране, в стихах рассказали о гербе и флаге России, прослушали гимн Российской Федерации. Воспитанники подготовительной группы исполнили танец «Российский флаг». За счет яркой ткани белого, синего и красного цветов танец смотрелся очень ярко и празднично. А закончился досуг творческим процессом, дети подготовительной группы вместе с малышами выполнили аппликацию «Флаг России» — отметили в администрации.

Напомним, что «Золотой ключик» расположен по адресу Золоторожская набережная, дом 36А, строение 1.

(ап)