Ещё
День России отметили в детском саду на Золоторожской набережной
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

День России отметили в детском саду на Золоторожской набережной 

Управа района Лефортово 53 минуты назад
Фото: Управа района Лефортово
В корпусе дошкольного образования «Золотой ключик» школы № 1228 района Лефортово 13 июня прошел познавательный и интересный досуг, посвященный Дню России. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Дети пели песни о Родине, о мире, вспомнили пословицы и поговорке о своей стране, в стихах рассказали о гербе и флаге России, прослушали гимн Российской Федерации. Воспитанники подготовительной группы исполнили танец «Российский флаг». За счет яркой ткани белого, синего и красного цветов танец смотрелся очень ярко и празднично. А закончился досуг творческим процессом, дети подготовительной группы вместе с малышами выполнили аппликацию «Флаг России» — отметили в администрации.
Напомним, что «Золотой ключик» расположен по адресу Золоторожская набережная, дом 36А, строение 1.
(ап)
Управа района Лефортово: последние новости
Школьники из Лефортова приняли участие в общегородской памятной акции «Цветочный бум» устроили в кинотеатре на Солдатской Выпускной праздник в студии «Светлячок» провели на Энергетической
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Как актеры изображают оргазм19
Что случилось со звездой экрана Ольгой Бган28
Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»4
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
06:25
Смешные ошибки неподготовленных актёров
Кино
10:20
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Кино
12:56
Звезды, которым неслыханно повезло
Кино
07:29
Каких актрис облачили в золото и бриллианты
Кино
02:59
Расставание с супругой свело артиста в могилу
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение