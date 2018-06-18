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Парижанка родила в метро
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Парижанка родила в метро 

Аист на крыше 45 минут назад
Фото: Аист на крыше
Сегодня утром в вагоне на станции «Обер» родился мальчик. По этой причине на отрезке пути между станциями «Этуаль» и «Насьон» не ходили поезда, рассказывает "Российская газета".
Удостоверившись, что мама и новорожденный вне опасности, работники транспортной компании отправили их в больницу.
Несмотря на необычные обстоятельства родов, они прошли благополучно. Руководство скоростного общественного транспорта (RAPT) Парижа подарило малышу бесплатный проезд до 25-и летнего возраста.
Роды в общественном транспорте в последнее время перестали быть диковинкой. По статистике, каждый год около 5-7 детей рождаются в самолётах, значительно чаще — в поездах. Не смотря на то, что обычно такие роды проходят успешно, ВОЗ просит беременных не рисковать своим здоровьем и жизнью ребёнка и добираться до медицинского учреждения своевременно.
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Фото: РИА Новости / Илья Питалев
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