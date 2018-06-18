Парижанка родила в метро

Сегодня утром в вагоне на станции «Обер» родился мальчик. По этой причине на отрезке пути между станциями «Этуаль» и «Насьон» не ходили поезда, рассказывает "Российская газета"

Удостоверившись, что мама и новорожденный вне опасности, работники транспортной компании отправили их в больницу.

Несмотря на необычные обстоятельства родов, они прошли благополучно. Руководство скоростного общественного транспорта (RAPT) Парижа подарило малышу бесплатный проезд до 25-и летнего возраста.

Роды в общественном транспорте в последнее время перестали быть диковинкой. По статистике, каждый год около 5-7 детей рождаются в самолётах, значительно чаще — в поездах. Не смотря на то, что обычно такие роды проходят успешно, ВОЗ просит беременных не рисковать своим здоровьем и жизнью ребёнка и добираться до медицинского учреждения своевременно.

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