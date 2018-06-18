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Спорткомплекс «Лидер» приглашает юных жителей на мастер-классы по футболу
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Спорткомплекс «Лидер» приглашает юных жителей на мастер-классы по футболу 

Управа района Сокольники 56 минут назад
Фото: Управа района Северный города Москвы
Открытые уроки для детей на территории спорткомплекса «Лидер» в парке «Сокольники» будут проходить ежедневно до 22 июня. Мероприятие организовано в честь открытия ЧМ по футболу.
Ежедневно с 12.00 до 17.00 на стадионе «Лидер» планируется устраивать мастер-классы по футболу для детей под руководством профессиональных тренеров футбольных клубов и детских юношеских спортшкол Москвы.
Юные спортсмены смогут повысить свое футбольное мастерство, отработать точность удара, улучшить координацию и ловкость движений. Ключевой задачей мастер-классов является обучить детей образцовой технике работы с мечом, ведь данные навыки с возрастом становится наработать все сложнее.
Родители также смогут присоединиться к футбольной программе. В пресс-службе уточнили, что ожидается приезд почетных гостей и ветеранов футбола.
Уроки проходят по адресу: СК «Лидер», Песочная аллея, 12.00 до 17.00. Участие бесплатное.
Фото: предоставлено порталом mos.ru.
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