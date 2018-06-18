Воспитанникам детского сада на Клязьминской рассказали о городах России

В дошкольном отделении № 7 школы № 236 на Клязьминской улице состоялся праздник, посвященный Дню России. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— В нашем корпусе прошли музыкально-спортивные мероприятия для детей из разных групп, — рассказал сотрудник администрации. — Ребята узнали много нового и интересного о разных уголках России, о самых красивых ее городах. К младшим дошкольникам в гости пришла Василиса Премудрая, которая сыграла с детьми в народные игры.

Напомним, дошкольный корпус № 7 школы № 236 находится по адресу улица Клязьминская, дом 10а. (мю)