Спартакиаду для детей и подростков проведут в Таганском районе

В Таганском районе 19 июня пройдет спартакиада для детей и подростков, приуроченная к Чемпионату мира по футболу — 2018.

— Мероприятие организовано для поддержания здорового образа жизни у детей. На улице мы проведем для ребят спортивную эстафету и игры с мячом. Детей и подростков поделят на несколько команд, которые посоревнуются между собой в забегах, сразятся в «Вышибалы» и сыграют в футбол, — поделилась подробностями одна из организаторов спартакиады Марина Плетнева.

Она добавила, что лучшие спортсмены получат призы.

Состязания начнутся в 16:00 и пройдут на 1-й Дубровской улице, во дворе дома 1, рядом с корпусами 2, 3 и 4. Приглашаются все желающие.