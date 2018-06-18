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Спартакиаду для детей и подростков проведут в Таганском районе
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Спартакиаду для детей и подростков проведут в Таганском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Таганском районе 19 июня пройдет спартакиада для детей и подростков, приуроченная к Чемпионату мира по футболу — 2018.
— Мероприятие организовано для поддержания здорового образа жизни у детей. На улице мы проведем для ребят спортивную эстафету и игры с мячом. Детей и подростков поделят на несколько команд, которые посоревнуются между собой в забегах, сразятся в «Вышибалы» и сыграют в футбол, — поделилась подробностями одна из организаторов спартакиады Марина Плетнева.
Она добавила, что лучшие спортсмены получат призы.
Состязания начнутся в 16:00 и пройдут на 1-й Дубровской улице, во дворе дома 1, рядом с корпусами 2, 3 и 4. Приглашаются все желающие.
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