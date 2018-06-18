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Технике активного слушания научили гостей инклюзивного центра в 4-м Вятском
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Технике активного слушания научили гостей инклюзивного центра в 4-м Вятском 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В инклюзивном центре «Вместе весело шагать», который расположен в 4-м Вятском переулке, прошло очередное бесплатное занятие для родителей при поддержке благотворительного фонда «Гольфстрим». Оно было посвящено технике активного слушания. Об этом рассказали в администрации инклюзивного центра.
— Практикующий психолог провела познавательное занятие для родителей на тему «Учимся общаться с ребенком. Метод активного слушания». Наши гости узнали, действительно ли активное слушание является полезным навыком в общении с ребенком, — поделился представитель администрации.
Инклюзивный центр расположен по адресу 4-й Вятский переулок, д. 16, корп. 2.
О предстоящих мероприятиях можно узнать по телефону 8 (925) 911-22-15. (мю)
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