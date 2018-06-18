Праздник «Завивание березки» организовали в детском саду на Головачева

Традиционный праздник «Завивание березки», посвященный Дню Святой Троицы, провели в дошкольном отделении школы № 460, которое находится на улице Головачева.

Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— В мероприятии принимали участие дети всех возрастных групп. Дети узнали много интересного об истории происхождения праздника, пользе березы. Ребята с удовольствием играли в русские народные игры, водили хороводы, пели звонкие песни, выразительно читали стихи, отгадывали загадки о березе. В завершение праздника они повязали разноцветные ленточки на ветви березы, — добавил сотрудник администрации.

Добавим, что дошкольное отделение школы № 460 находится по адресу улица Головачева, дом 5, корпус 3. (мю)