Профстандарт для сотрудников детских домов вынесут на общественное обсуждение в июне

МОСКВА, 18 июня. / ТАСС /. Стандарт «Специалист в области семейного воспитания» для сотрудников детских домов, который разрабатывает благотворительный фонд «Арифметика добра», будет вынесен на общественное обсуждение в конце июня, сообщил ТАСС один из разработчиков стандарта, директор направления по взаимодействию с органами власти благотворительного фонда «Арифметика добра» Владимир Кабанов

Разработка нового стандарта началась в декабре 2017 года. Профстандарт предполагает, что специалист в области семейного воспитания может работать как в детском доме, так и в частных детских садах и в семьях. Специалист должен иметь высшее или среднее образование в области социальной сферы или образования, а также пройти обучение по программе профессиональной подготовки «семейное воспитание» или «специалист в области семейного воспитания».

Главной задачей специалиста в области семейного воспитания должна быть реабилитация детей и подготовка их к возвращению в кровную или устройству в новую семью, а также подготовка к созданию собственной семьи. Также в задачи сотрудников в сфере семейного воспитания должны входить обязанности по формированию у детей потребностей к труду и социально-бытовых навыков, организация их жизнедеятельности, духовно-нравственное и патриотическое воспитание.

"Мы хотим в конце месяца уже полностью подготовленный проект вынести для всенародного обсуждения. Во время обсуждения все заинтересованные граждане смогут заходить на сайт и давать свои рекомендации, делать замечания и предложения", — отметил Кабанов.

Зачем нужен профстандарт

Основной документ, которым сегодня руководствуются учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, это принятое в 2014 году соответствующее постановление правительства №481. Согласно документу, проводится реорганизация детских домов: проживание детей теперь организовывается по принципам семейного воспитания в небольших группах, а помещения перепланируются по квартирному типу.

По словам Кабанова, несмотря не переориентацию детских домов на воспитание по семейному принципу, в России до сих пор не прописаны никакие стандарты деятельности в области семейного воспитания. «А семейным воспитанием много кто сейчас занимается. Например, есть частные детские сады, где организуются группы по пять-шесть человек, в детских домах группы не должны превышать восемь человек. И воспитатель, который занимается работой с этими детьми, должен руководствоваться принципами семейного воспитания, потому что у него главная задача — определить ребенка в семью: или вернуть в родную, или в замещающую, или подготовить к своей будущей семье», — отметил Кабанов.

Авторы профстандарта учитывали не только международный опыт в области семейного ухода, но и мнение приемных родителей. Так, по мнению опрошенных фондом приемных родителей, специалист в области семейного ухода должен обучать детей не только бытовым навыкам и гигиене, но и финансовой грамотности, этикету, социализировать их, обучать целеполаганию, рассказывать о своих правах и в целом организовывать воспитательную работу с учетом индивидуальных потребностей ребенка.

Мнение эксперта

Директор Социального центра Святителя Тихона Александр Гезалов , который много лет посвятил проблемам детей-сирот в России, считает, что внедрение профстандарта будет действенным только тогда, когда в систему придут молодые специалисты.

"Конечно, стандарт нужен, но на мой взгляд нужно сначала посмотреть на профессиональную составляющую, материальное обеспечение и статус работников детских домов. Он низкий, работа низкооплачиваемая", — сказал ТАСС Гезалов.

По мнению эксперта, очень важно, чтобы сотрудники детских домов имели профильное высшее образование в области образования или социальной сферы. «Выше 70% сотрудников детских домов — люди, не имеющие к этой сфере отношения, например, бывшие сотрудники общепита, военные. Я проехал по многим регионам, посмотрел на сотрудников — в основном это женщины, которым за 50. Как применять стандарт к людям, которые не имеют профессиональной принадлежности?» — отметил собеседник агентства.

Эксперт подчеркнул, что зачастую даже сам директор детского дома не имеет профильного образования, а без этой образовательной основы не может развиваться траектория дополнительного образования. «Часто работники уже „выгорели“, не имеют супервизии. Я посетил несколько детских домов за Уралом, директору детского дома лет под 70, как часто в детских домах бывает. Чтобы повысить компетенции, знания и навыки нужны и финансовая составляющая, и понимание учреждениями их конечной цели, для которой они работают», — сказал Гезалов.

А конечной целью, по его мнению, является качество выпускника детского дома, понимание того, какие компетенции и навыки есть у ребенка при выходе из детского дома. «Они должны работать на качество выпускника детского дома. Этого сегодня нет. Пока не будет кадровой ротации, молодых горящих глаз — все эти стандарты будут работать с опозданием», — резюмировал собеседник агентства.