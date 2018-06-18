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Маленьких пациентов ставят на ноги за один день
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Маленьких пациентов ставят на ноги за один день 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В воскресенье, 24 июня, в Морозовской детской больнице пройдет День открытых дверей, в рамках которого все желающие смогут и получить консультацию высококвалифицированных специалистов.
Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения Москвы — крупнейшая многопрофильная детская больница в России, которая оказывает помощь более, чем 130 тысячам пациентов в год. То есть каждый третий госпитализированный в столице ребенок попадает именно в эту клинику.
В неделю в этой больнице проводится около 800 оперативных вмешательств, в год — до 25 тысяч. Причем 95 процентов операций проводится при помощи малоинвазивных методов лечения.
— Малоинвазивный, то есть малотравматический метод операции широко применяется в том числе при пороках развития кишечной трубки, органов брюшной полости, забрюшинного пространства, — объясняет заместитель руководителя хирургической службы Морозовской больницы, доктор медицинских наук Сергей Шарков. — Во время операции вместо разреза делается три маленьких прокола (лапароскопия): один для оптики и два для манипуляторов. Хирург четко видит все происходящее на экране.
Год назад в больнице начал работу стационар краткосрочного пребывания. И количество проводимых плановых операций увеличилось в разы, сейчас в отделении за неделю делают более 70 операций. Благодаря малоинвазивному методу ребенку после операции не нужно оставаться в больнице на несколько дней. В некоторых случаях он может отправиться домой сразу после операции.
— Раньше, например, после грыжесечения врач назначал ребенку два-три дня постельного режима. А потом его еще наблюдали до пяти суток. Сейчас все гораздо проще. Ребенок приходит в больницу утром, затем ему делают операцию, а после он идет домой.
Сотрудники Морозовской больницы щедро делятся накопленными знаниями и навыками с коллегами из регионов России и стран СНГ. Ведь у больницы есть лицензия, ординатура и курсы последипломного образования. Также городская клиника имеет федеральные квоты на оказание высокотехнологичной помощи. Еще один повод для гордости — Городской центр неонатального скрининга, где медики могут поставить диагноз еще не рожденному ребенку.
— Из родильного дома сразу в хирургическое отделение попадают новорожденные с пороками развития. Например, у ребенка порок развития сердца, отдельные участки детского организма не получают достаточного количества крови. В этом случае нужна срочная операция.
Недавно в больнице открылся новый семиэтажный корпус, оснащенный современным уникальным оборудованием. В 35 отделениях существуют палаты с дополнительными местами для родителей.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Игорь Колтунов, главный врач Морозовской детской городской клинической больницы:
— Сегодня медицинская помощь, которую получают пациенты в нашем учреждении, ничем не отличается от той, которую они могли бы получить в любой другой стране мира. А открытие нового современного корпуса — гарантия того, что москвичи получат качественную медицинскую помощь и достойные условия пребывания. У нас появилось полнопрофильное лечебное учреждение, где смогут лечить все — от онкологических заболеваний, заболеваний системы крови, кроветворения до трансплантации костного мозга.
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