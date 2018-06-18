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Автоинспекторы города Байконур провели профилактические мероприятия в детских садах и летних лагерях
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Автоинспекторы города Байконур провели профилактические мероприятия в детских садах и летних лагерях 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники ОГИБДД УМВД России на комплексе «Байконур» совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних провели профилактические мероприятия в детских садах и летних лагерях дневного пребывания. Цель мероприятия — обучение несовершеннолетних правилам дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в летний период, пропаганда здорового образа жизни. Полицейские рассказали воспитанникам детских садов о правилах дорожного движения, а также об опасностях, которые могут подстерегать их во время передвижения по улицам и дорогам города. После профилактической беседы автоинспекторы провели тематическую викторину на знание ПДД и спортивное мероприятие «Дорожная азбука движения». В пришкольных лагерях дневного пребывания автоинспекторы провели профилактические беседы и организовали конкурс рисунков на асфальте «Я знаю ПДД», по окончании которого перед воспитанниками выступил отряд Юных инспекторов дорожного движения. Совместно с отрядом ЮИД на улицах города была проведена акция «Безопасный двор», в рамках которой инспекторы вместе с ЮИДовцами разместили на дверных ручках, припаркованных во дворах автомобилей, индивидуальные информационные таблички с рекомендациями по обеспечению дорожной безопасности. Таким образом более 50 участников дорожного движения получили напоминание об ограничении максимально допустимой скорости в жилой зоне и требованиях правил парковки транспортного средства. В мероприятиях приняли участие более 200 человек.
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