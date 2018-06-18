Под Кировом в детсаду нашли санитарные нарушения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн — РИА Новости Прокуратура выявила многочисленные нарушения санитарного законодательства в деятельности детского сада «Родничок» в поселке Фаленки Кировской области, сообщило региональное надзорное ведомство.

"Прокуратура Фаленского района завершила проверку деятельности детсада «Родничок», пять воспитанников которого в мае заболели сальмонеллезом. Установлено, что основной причиной заболевания детей явилось несоблюдение требований санитарно-эпидемиологических норм. В частности, выявлены многочисленные нарушения санитарных правил в помещении пищеблока, нарушения при медицинском наблюдении за детьми и при выполнении дезинфекционных мероприятий. В настоящее время деятельность детского сада приостановлена", — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в отдел образования администрации Фаленского района внесено представление для привлечения виновных лиц к ответственности.