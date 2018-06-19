Путешествие с ребёнком: что берем в дорогу

Средства гигиены для путешествия с ребёнком

Для того чтобы сменить подгузник малышу, понадобится некоторое количество пелёнок, лучше одноразовых. Их вы постелете на ту поверхность, куда будете класть ребёнка. Возьмите с собой достаточное количество одноразовых подгузников, к которым кроха уже привык.

Не забудьте о нагрудниках, бумажных полотенцах, платочках и влажных салфетках — они помогут не только при смене памперсов, но и для поддержания чистоты рук и лица, ведь крана с водой и мыла в поездке не будет.

Для того чтобы наверняка обезопасить себя от вредных микробов, положите в аптечку для новорожденных дезинфицирующий спиртовой раствор в виде геля — пользоваться им удобно. Важно не забывать делать это чаще, особенно перед едой.

В автомобильном путешествии для гигиенических нужд вам может пригодиться бутылка с чистой водой, если на улице тепло и есть возможность остановиться. Если предстоит продолжительная поездка на поезде, а малыш уже умеет пользоваться горшком, возьмите его облегченную дорожную версию с крышкой, так будет удобнее и вам, и ребёнку. Туалеты в вагонах не приспособлены для маленьких детей и нередко пугают их. Вам будет нелегко обеспечить их надлежащую чистоту, к тому же они часто закрываются во время стоянок поезда, порой в самый неподходящий момент.

Даже если ваш ребёнок очень аккуратный, не поленитесь взять для него комплект запасной одежды. В дороге может случиться всякое — укачало, испачкался едой, облился, вспотел, случайно протёк подгузник и т.д.

Питание в путешествии с ребёнком

Замечательно, если ваш малыш — грудничок. При искусственном вскармливании в путешествии с ребёнком понадобятся коробка со смесью, чистая питьевая вода для её разведения и питья, мерная ложечка и запас бутылочек. Если есть портативный нагреватель для бутылочек, работающий от батарей, берите его с собой. В первые месяцы жизни крохи, пока он ещё не получает прикорм, этого будет вполне достаточно.

Главное правило в дороге в тёплое время года — еда должна быть непортящейся. Но если вы не мыслите ни дня без творожка, кефира или йогурта, перевозите их в сумке-холодильнике.

Из фруктов в путешествие с ребёнком лучше брать яблоки и бананы, но чистить их непосредственно перед употреблением и, по возможности, ещё раз вымыть.

Избегайте бутербродов, готовых салатов, изделий из рубленого мяса или со сметаной — велик риск, что они быстро испортятся.

Для горячего подойдет термосумка, только съесть тёплую еду желательно как можно раньше.

Идеально для долгого пути готовое к употреблению детское питание: каши, фруктовое, овощное и мясное пюре в банках, соки, желательно то, к чему малыш уже привык. Каши в коробках несколько уступают в удобстве, поскольку для их разведения потребуется теплая вода (а значит, придётся брать с собой и термос), а также тарелка, лучше небьющаяся.

Не забудьте взять в путешествие с ребёнком и минимальный набор другой посуды — несколько ложек, чашку-поильник.

Для перекусов подойдут сушки, детское печенье, сухофрукты, орешки — то чем сможете угоститься и вы.

Аптечка для новорождённого

Точный список лекарств аптечки для новороженного определяется продолжительностью путешествия и наличием медицинских учреждений там, куда вы едете. Необходимый минимум должен включать те препараты, которые обычно принимает ребёнок по назначению врача.

Возьмите электронный термометр, подходящее по возрасту жаропонижающее средство, лекарство от аллергии, кишечного расстройства и дисбактериоза, средства по уходу за кожей.

Если возраст юного путешественника больше 1 года, вам могут понадобиться перекись водорода, зелёнка, лучше в карандаше, вата, бинт, мазь от ран и/или ожогов, пластыри (для детей их выпускают с забавными картинками), таблетки от укачивания.

В длительное путешествие с ребёнком можно взять капли или спрей для гигиены носа, препараты, облегчающие прорезывание зубов, ватные палочки для очистки ушей, противовирусные средства, спрей или таблетки от боли в горле.

Если вы едете туда, где могут быть комары, позаботьтесь о репеллентах, но помните, чем младше ребёнок, тем выше риск нежелательных реакций от использования этих средств, внимательно читайте информацию на упаковке.

Планируете загорать в поездке? Отлично, тогда позаботьтесь о солнцезащитном креме для малыша с высоким фактором защиты, и не забудьте взять ему панамку и одежду, прикрывающую спину, плечи и руки. Помните, детям до года пребывание под прямыми лучами в часы повышенной солнечной активности противопоказано.

Игрушки в путешествии с ребёнком

Скоротать время совсем маленькому путешественнику поможет соска-пустышка (если вы используете её и дома), а также пара интересных погремушек или музыкальных игрушек.

Для ребёнка 1,5-3 лет захватите одну из его любимых игрушек из дома, она поможет ему почувствовать связь с родными стенами. Вы можете приготовить ему сюрприз — удивить его совсем новой игрушкой. Пока кроха будет изучать её, время пролетит незаметно. Было бы неплохо «заготовить» такой подарок и на обратную дорогу.

Игрушки со звуковыми эффектами споют малышу песенку или развлекут его приятной мелодией, игрушечный руль с множеством кнопок и имитацией движения автомобиля даст почувствовать себя настоящим водителем, а пальчиковые куклы покажут интересный спектакль.

Если ваш кроха внимательный слушатель, возьмите для него интересную книжку небольшого размера со стихами или сказками. Ему больше по душе комиксы? Отлично, тогда кладём в чемодан новый журнал про его любимых героев!

Магнитные шахматы или шашки не дадут соскучиться в пути детям постарше.

А в распоряжении юных творцов всех возрастов детские раскраски, альбомы с наклейками, наборы карандашей и фломастеров для путешествий, цветные печати, трафареты, с помощью которых можно создавать различные рисунки — всё зависит от вашей фантазии.

Даже если в вашем распоряжении есть лишь блокнот и ручка, вы уже можете занять сына или дочку играми («Морской бой», «Поле Чудес» и т.п.), а также вместе усовершенствовать технику рисования. Посвятите время тому, на что его обычно не хватает дома, рассматривайте дорогу не как вынужденное бездействие, а как возможность уделить внимание ребёнку, и тогда она будет вам в радость!