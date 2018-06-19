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Секс-скандал в интернате под Челябинском вылился в уголовное дело о клевете
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Секс-скандал в интернате под Челябинском вылился в уголовное дело о клевете 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
История об изнасиловании воспитанников в школе-интернате под Челябинском приняла неожиданный оборот. Полиция возбудила уголовное дело о клевете, сообщает 74.ru. Понести наказание могут как приемные семьи, передавшие СМИ страшные рассказы детей, так и сами журналисты.
По словам дознавателей, на данный момент потерпевшими по делу проходят три человека — те, чьи фамилии фигурировали в статьях. Подозреваемых пока нет.
Судя по всему, работников СМИ уже скоро начнут вызывать на допросы.
Дозвониться до адвоката, представляющего интересы приемных семей, «ФедералПресс» не удалось.
Напомним, сама история прогремела на всю Россию в начале февраля. Сразу несколько приемных семей, которые взяли детей из этого интерната, заявили, что в учреждении массово насилуют детей. Бывшие воспитанники школы в подробностях рассказывали, что с ними делали. При этом, по некоторым данным, в детских исповедях фигурировали несколько педагогов, а также некий «Серега». Впоследствии СК возбудил уголовное дело о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. В рамках расследования был задержан 51-летний житель Челябинска.
После скандала была уволена директор интерната. Другие сотрудники учреждения на некоторое время были отстранены от работы, однако позже вернулись на свои места. Они заявили, что претензий у следователей к ним нет, и теперь сотрудники органов будут проверять детей «на склонность к фантазированию». Вскоре после этого, в апреле, школу расформировали.
Фото: Евгений Поторочин
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