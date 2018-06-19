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В детском саду Кировской области пятеро детей заразились сальмонеллезом
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В детском саду Кировской области пятеро детей заразились сальмонеллезом 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В поселке Фаленки закрыли детский сад «Родничок». Сразу пятеро детей, посещавших учреждение, заболели в мае сальмонеллезом.
После этого в «Родничок» нагрянула прокуратура. Выявились вопиющие нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировской области, нарушались санитарные правила в пищеблоке и даже при медицинском наблюдении за детьми.
Как это стало возможно, сейчас выясняют сотрудники прокуратуры Фаленского района. В местную администрацию уже внесено представление.
Фото — ullica.ru
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