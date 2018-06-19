В детском саду Кировской области пятеро детей заразились сальмонеллезом

В поселке Фаленки закрыли детский сад «Родничок». Сразу пятеро детей, посещавших учреждение, заболели в мае сальмонеллезом.

После этого в «Родничок» нагрянула прокуратура . Выявились вопиющие нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировской области, нарушались санитарные правила в пищеблоке и даже при медицинском наблюдении за детьми.

Как это стало возможно, сейчас выясняют сотрудники прокуратуры Фаленского района. В местную администрацию уже внесено представление.

Фото — ullica.ru