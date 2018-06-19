В Нижневартовске пройдет детский флешмоб «Счастливое детство»

В Нижневартовске участники школьного лагеря с дневным пребыванием «Творческая мастерская „Золотой ключик“ устроят праздничный флешмоб. Прийти и поддержать детей можно будет 21 июня в 11:00.

Данный флешмоб приурочен к празднику десятилетия детства в РФ. Поэтому фигурирующие цвета мероприятия будут белый, синий и красный— в стиле российского триколора. Весь флешмоб будут звучать песни о дружбе и единстве. В конце акции в небо будут запускаться цветные шары.

Напомним, что десятилетие детства в России один из важных проектов в стране. Его цель направлена на повышение рождаемости детей и развитие будущих поколений. Для этого проекта было выделена колоссальная сумма денег. Они направлены на открытие новых перинатальных центров, улучшение уже имеющихся, развитие детских садов и создание благоприятной среды для молодых семей.