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Замглавы комитета Совета Федерации предложила запретить на ТВ рекламу «псевдодетских» продуктов
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Замглавы комитета Совета Федерации предложила запретить на ТВ рекламу «псевдодетских» продуктов 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт предложила запретить демонстрировать на центральном телевидении рекламу продуктов, которые ориентированы на детей, однако не имеют соответствующего сертификата. Речь идет о детских наборах фастфуда, других несертифицированных продуктах, на упаковке которых отмечено, что они предназначены для детей. Об этом она сообщила Агентству городских новостей «Москва».
«У нас очень много «псевдодетских» продуктов, которые к таковым не относятся. Продукты для детского питания — продукты прошедшие достаточно серьезную сертификацию. Почему тогда их рекламируют как детские — у того же фастфуда, каких-то других продуктов типа детских сосисок, вареников? В проекте закона (законопроект о производстве и обороте пищевой продукции для детского питания — прим. Агентства «Москва») есть позиция запретить рекламу «псевдодетских» продуктов, которые позиционируются как продукты для питания детей, но таковыми не являются, потому что не имеют соответствующего сертификата.
Тот же McDonald's выставляет игрушки, ростовые куклы, завлекая детей, а мы ничего не предпринимаем в ответ на агрессивную экспансию нездорового питания в детскую среду», — сказала И. Гехт.
Сенатор также назвала важным разработку специальных образовательных программ, используя которые в игровой форме можно было бы рассказать детям о правильном питании и его пользе.
«Дети хорошо воспринимают игровые формы, потом начнут и родителей учить, как правильно питаться», — добавила она.
Агентство «Москва»: последние новости
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