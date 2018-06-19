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В российских детских садах плохие условия для детей и воспитателей
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В российских детских садах плохие условия для детей и воспитателей 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
Выяснилось, что только 18% садов подходят под определение инклюзивных — адаптированы для детей с особенностями развития. Общее состояние большинства дошкольных учреждений эксперты оценили как удовлетворительное, сообщает РИА Новости. Для детей-аллергиков российские сады также мало приспособлены, редко учитываются их пищевые ограничения. Печально и то, что воспитатели в основном учат детей и руководят ими, но не вовлекаются в живое общение. В большинстве садов взрослые не разговаривают с воспитанниками на интересные их темы, запрещены разговоры за столом.
Исследование также выявило проблемы воспитателей. В садах нет места и времени для отдыха педагогов, не организованы беседы с родителями. Воспитателям редко оказывают помощь и поддержку «сверху», их не поощряют за хорошие результаты работы. Все это приводит к профессиональному выгоранию и ухудшению взаимодействия с детьми.
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