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Полицейские обучили детей навыкам безопасного поведения на дорогах
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Полицейские обучили детей навыкам безопасного поведения на дорогах 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Чите сотрудники Госавтоинспекции открыли ежегодный курс «Азбука безопасности» для юных забайкальцев, посещающих летние лагеря.
Ежегодно во время летних каникул забайкальские школьники проходят обучение жизненно необходимым навыкам в рамках комплексной программы «Азбука безопасности». Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Чите организовали для воспитанников одного из лагерей занятия по дорожной безопасности. На базе пожарной части № 1 ребята преодолели комплексную пожарную эстафету и психологический этап, поучаствовали в интерактивной игре и поисково-спасательных мероприятиях.
Также на одной из площадок сотрудники Госавтоинспекции разъяснили ребятам правила дорожной безопасности и познакомили юных читинцев с работой инспекторов ГИБДД.
По итогам пройденных эстафет победителям вручили грамоты и памятные призы.
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