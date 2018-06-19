Полицейские обучили детей навыкам безопасного поведения на дорогах

В Чите сотрудники Госавтоинспекции открыли ежегодный курс «Азбука безопасности» для юных забайкальцев, посещающих летние лагеря.

Ежегодно во время летних каникул забайкальские школьники проходят обучение жизненно необходимым навыкам в рамках комплексной программы «Азбука безопасности». Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Чите организовали для воспитанников одного из лагерей занятия по дорожной безопасности. На базе пожарной части № 1 ребята преодолели комплексную пожарную эстафету и психологический этап, поучаствовали в интерактивной игре и поисково-спасательных мероприятиях.

Также на одной из площадок сотрудники Госавтоинспекции разъяснили ребятам правила дорожной безопасности и познакомили юных читинцев с работой инспекторов ГИБДД.

По итогам пройденных эстафет победителям вручили грамоты и памятные призы.