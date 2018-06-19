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СКР начал проверку после несчастного случая на детской площадке
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СКР начал проверку после несчастного случая на детской площадке 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Следственное управление СКР по Калужской области начало процессуальную проверку после появления в группе «Калуга Жесть» «ВКонтакте» сообщения о несчастном случае, который произошел 16 июня с пятилетним мальчиком в сквере Воронина в Калуге. Ребенок играл на детской площадке и упал с высоты. Мать ребенка винит в этом организацию, обслуживающую детскую площадку. «Вырваны цепи, сломаны подножки, в общем там грех не убиться, — в таком состоянии сейчас, по ее словам, находится игровой комплекс, установленный на детской площадке. Мальчик вечером того же дня был госпитализирован. К счастью, пострадал он не слишком серьезно, отделавшись ушибами и сотрясением головного мозга.
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