Как перевести подростка из детской поликлиники во взрослую?

Для перехода во взрослую поликлинику здоровым подросткам не нужно приходить в медицинское учреждение, перевод происходит заочно. Те же, кто имеют серьезные заболевания и состоят на диспансерном учете, принимаются комиссией, куда входят взрослый и детский врачи. На всех подростков, непосредственно перед достижением 18-летнего возраста, врач детской поликлиники оформляет переводной эпикриз, лист уточненных диагнозов, заполняет сведения о сделанных прививках и вносит данные в компьютер. Эти данные передаются во взрослую поликлинику. Сам перевод оформляется двусторонним актом.

Списки тех, кого будут переводить в ближайшее время, имеются как во взрослой, так и в детской поликлиниках. Когда застрахованный придет во взрослую поликлинику, его карта уже должна быть подготовлена участковой медсестрой и передана в регистратуру.

Если вас просят прийти в детское медицинское учреждение и забрать документы или выписку «об откреплении», то медицинские работники не соблюдают положенные нормы. В этих случаях к вам на помощь придет страховой представитель. Если же у подростка или его родителей (законных представителей) есть пожелания приписаться к какой-то конкретной поликлинике, в этом случае они должны туда прийти и написать заявление. Также не стоит забывать, что в 14 лет, после того как ребенок получит паспорт, необходимо обязательно прийти в страховую компанию и внести данные в регистр.